Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

"Давосский форум - событие не рядовое. Там политическая и экономическая элита со всего мира собирается. Туда кого ни попадя выступить не пригласят. В этот раз президент России выступал . Особое внимание на социальное расслоение в мире обратил", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Общественное богатство усилиями всего населения увеличивается, а львиную долю прибыли 1% особо шустрых себе хапает. Особенно в Америке. И в Европе тоже.

Другое дело в Китае - там все по справедливости. Ну, и в России, конечно. Вот, взять такой важный показатель, как уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности). Когда Владимир Владимирович принял под свое командование РФ в 1999 году, в ней 64 миллиона человек (считай пол-России!) на такие жалкие гроши жизнь влачили. Страна на грани вымирания была. А в настоящее время - всего 5 миллионов.

А как в хваленой Америке? А в Америке проблемы расслоения ого-го какие! Там с уровнем дохода менее 5,5 доллара в сутки в 2000 году проживало 3,6 миллиона человек, а в 2016-м - уже 5,6 миллиона человек. И это 5 лет назад, А теперь, когда они с коронавирусом не знают как справиться, дело может дойти до того, что пол-Америки по мусорным контейнерам шарить станут...

Как же приятно такие речи ласкают уши россиян, которые ещё не забыли программ советского телевидения об ужасах капитализма и мелодию песни "Эх, хорошо в стране советской жить!"