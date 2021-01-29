"Попросили объяснить, но просто, "на пальцах", почему рубль все время падает к доллару и евро. Мы уже 30 лет знаем, что даже если нам кажется, что он застыл, и мы уже привыкли к тому, что он 6 рублей за доллар, или 20, или 30, или даже 60, все равно, рано или поздно, случится какой-то кризис или шок и наступит очередная взрывная девальвация. Именно так и было в 1994, 1998, 2008-2009, 2014, 2018 и 2020 годах. Ждем, что так будет и дальше. Почему? Ответов - несколько", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"Мы - сырьевая экономика, очень зависим от экспорта нефти, газа и другого сырья. Предположим, мировые цены на нефть - 70 долл. за баррель при валютном курсе в 60 руб. за доллар. За каждый баррель, проданный за рубеж, нефтяные компании получат 4200 руб. (70 х 60). И вдруг эти цены, как это было много раз, упали, скажем, до 52,5 долл. Они стали ниже на 25%. Это означает простую вещь - российские нефтяные компании получат выручку в долларах на 25% меньше.

Что случится, если курс рубля останется тем же, что и раньше - 60 руб. за доллар? Рублевая выручка за каждый проданный баррель нефти станет гораздо ниже - 3150 руб., или тоже на 25% меньше. И что же? Нефтяные компании немедленно уйдут в убыток, даже, может быть, в риски банкротства. Их рублевая выручка уменьшилась, а затраты в рублях на добычу нефти в России остались теми же или даже выросли за счет инфляции.

Значит, единственный выход, и в этом состоит немедленная, автоматическая реакция валютного рынка - это падение курса рубля до 80 руб. за долл. Только при таком курсе нефтяные компании выручат за один баррель ту же сумму в рублях, что и раньше - 4200 руб. (52,5 х 80). И покроют свои затраты, да еще и останутся с прибылью, в шоколаде.

Конечно, это упрощенный рассказ о том, как работает "нефтяной" механизм девальвации рубля. Но основа в нем схвачена. Примерно все так и происходило в 2020 году.

Есть еще один сильнейший механизм падения рубля, работающий в России. Это - внутренняя инфляция. Очень выгодно импортировать обувь, одежду, продовольствие, автомобили, оборудование, все, что угодно, если курс рубля закрепился, а рост рублевых цен внутри России опережает рост валютных цен "снаружи", на импорт. Прибыльность таких операций очень высока. Но это значит, что с каждым днем все больше желающих импортировать, все больше спрос на валюту и все меньше на рубли. Рубли сбрасывают. Результат один - падение курса. Этот механизм работает в России уже 30 лет. Чем выше инфляция в России, чем больше она инфляции в США (цены в долларах), ЕС и Китае (наши основные торговые партнеры), тем слабее рубль.

Есть и другие механизмы девальвации рубля. Скажем, бегство капитала из России, панический сброс рублей против валюты. Но всем нам стоит помнить только одно. Пока мы не станем развитой, быстро растущей универсальной экономикой, пока не забьем пустые ниши собственной продукцией и пока не избавимся от клички "сырьевая", рубль на долгой дорожке будет стремиться к падению. Постоит - постоит, или даже укрепится, мы возрадуемся, а потом опять - грохнется".