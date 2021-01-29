"Главное противоречие путинского режима - между псевдореспубликанским антуражем и самодержавной сущностью", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Путин вынужден оправдываться, чтобы соответствовать своему бутафорскому статусу избранного президента, который не может принять дворец в дар от подданных.

В результате выглядит жалко, проваливается между креслом "демократичного" президента и троном царя, в то место, которое в его дворце чистят золотыми ершиками.

У него только один способ остаться у власти. Плотно сесть на трон Верховного правителя (или в этом роде), куда его давно толкает часть окружения во главе с Сурковым, ввести новый вариант опричнины и давить всех кто пошевелится.

Правда, и этот вариант долго работать не будет. Новое поколение россиян под царем жить не хочет, разнесет трон к едрене-фене".