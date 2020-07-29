"Зашел в кафе, тут никого нет, кроме девушки у кассы и бородатого парня, который сидит за ближайшим к ней столиком. Кафе пустое, я слышу их слова", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Парень водит туристов по горам. То ли в Алтае, то ли в Саянах. Вчера только прилетел. Выспался и сразу к ней пришел.

На нем застиранные военные брюки, какие-то особые кроссовки, рубашка в клетку, рюкзак защитного цвета. Рассказывает, как он водит группыпо лесам, как спит под открытым небом, какие запахи в горах осенью, когда дожди. И кофе он не любит: заваривает на ночь в походном термосе лечебный китайский чай и потом пьет целый день. Говорит, что в чае энергии больше.

Девушка его очень слушает.

Смотрю на них и понимаю, что ему не хватает бардовской гитары и очков в толстой роговой оправе. Но это ничего, скоро появится.

Стратегии уклонения от режима, придуманные в советское время, снова в моде.Интеллигентные бабки и деды не просто так на геологов учились. В сибирском лесу - особенно там, где нет сети - ты свободен от опасностей и унизительных компромиссов русской жизни.

Вообще, дорога от русской жизни в лес - она давно проторенная. Тот факт, что последние годы по ней не особо ходили - это скорее случайность".