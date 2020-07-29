"Давайте сначала, как говорят математики, договоримся об определениях. Заинтересован ли Кремль в легитимной электоральной победе оппозиционного Александру Лукашенко кандидата в президенты? Вопрос риторический, конечно же, нет, - плохой пример для В.В. Путина", - пишет журналист в Facebook о задержании в Белоруссии бойцов российской ЧВК.

"Готов ли сам ветеран президентской службы в Европе уступить законно на выборах свое кресло главы государства, вопрос не менее риторический.Это что, своими руками "свести к могиле" четвертьвековые усилия в установлении непотического режима в Беларуси и не успеть обеспечить транзит власти ни одному из своих сыновей? Нет, это не в характере бывшего лектора советского общества "Знание".

Но что тогда делать батьке, ведь президентские выборы 9 августа, если им не помешать, они, очевидно, приведут к грандиозному фиаско Александра Григорьевича? Значит, выборы надо как-то отменить/перенести, в любом случае, их не должно быть 9 августа.

А тут, как нельзя кстати, иностранные наемники, настоящие "зеленые человечки" с презервативами в карманах появились на белорусской земле,Для чего, понятное дело, - для дестабилизации обстановки перед выборами.Откуда? Еще один риторический вопрос, вестимо, из России.

В Кремле, одни, понятное дело, ничего об этом не знают, другие говорят, что "человечки" эти в Минске транзитом в Сирию, а может, в Ливию... Россияне - свободные люди и если хотят, свободны гибнуть за деньги арабские, интересы российские от огня американского, где хотят.

Ну, если Кремлевские не при делах, а наемники-то "вагнеровцы" - российские, значит, это братья-славяне все-таки хотят покуситься на стабильность и суверенитет Беларуси! Ну, как "иностранцы" - на стабильность в Хабаровске...

Может ли Александр Григорьевич позволить чужеземной вражине такое? Это четвертый риторический вопрос. И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы.

Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты.Они все поймут правильно. Ну, может быть, кроме одной женщины. Той самой, участие в выборах которой грозит Лукашенке фиаско - Светланы Тихановской.

Будут ли возражать в Кремле на отмену президентских выборов в Беларуси? И это последний, пятый риторический вопрос. Нет. Потому что Кремль никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, тем более, братских.

Во-вторых, в данных обстоятельствах при обнаруженных русских следах, вы же понимаете, это просто неуместно... Ну, и в-третьих, см. первый риторический вопрос".