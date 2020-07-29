"Украл - поймали - отняли - вернули в бюджет. Отвернулись на 5 минут, а их опять украли! Ну, это же никаких следователей не хватит, прямо какой то круговорот ворованного в экономике получается! А как пресечь и что делать - никто догадаться не мог. Во главе правительства юрист же стоял. Но вот на замену юристу пришел специалист, который всю жизнь с деньгами работал. Посмотрел на проблему и понял, что найденное сворованное надо не в бюджет складывать, а в другое место перепрятывать. Лучше туда, где денег вечно не хватает и они быстро разойдутся. Еще до того, как их снова украдут", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"И следователей надо от рутины разгрузить. Пусть тот, у которого имущества и денег в достатке, сам доказывает их безукоризненное приобретение.

Место, где денег вечно не хватает, известное - Пенсионный фонд. Вот туда определили и передавать конфискованную недвижимость, прочее имущество и изъятые деньги, которые после проведения обыска остались.

Нюансы доказательной базы по части "законное-незаконное приобретение" пока не расшифровываются. Но опасения возникают даже не в связи с произволом при отборе лиц, у которых будут отбирать, а с тем, что вскоре и из Пенсионного фонда наловчатся воровать так же успешно, как ныне из Госбюджета.

Разумнее будет, если изъяли и сразу определили списочек пенсионеров, которым это изъятое следует перечислить. А они уж сами далее и проследят исполнение.

А еще лучше, чтобы каждый пенсионер мог самостоятельно выбрать себе "спонсора", которого и подвергнут изъятию с конфискацией. Правда, тут есть риск, что первыми в шеренге "спонсоров" окажутся как раз депутаты, которые горячо одобряют данную инициативу Минфина.

Что, кстати, будет справедливо и неплохо".