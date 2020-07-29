"Как вы думаете, кому государство выдало кучу денег на борьбу с коронавирусом? Кто у нас в стране главный по медицинской части? Минздрав? Не угадали, плохо вы знаете Россию. Минобороны! В 6 раз больше Минздрава. На здравоохранение страны выделено 2,4 миллиарда, а на ведомство Шойгу - 13,4 миллиарда. Вот это и называется "можем повторить". Это и есть парад в разгар эпидемии. Вот сюда - по бюджету - и врезала гиперзвуковая ракета", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"В публичной части Единой информационной системы закупок недоступны сведения о контрактах Минобороны. Бюджет выделил этому ведомству 13,5 млрд руб. на закупки и работы, связанные с коронавирусом. Из них 3 млрд должны были пойти на строительство инфекционных госпиталей в Дагестане и Воронежской области с последующей передачей в собственность регионов, а остальное - на нужды самого ведомства. Это - переоснащение госпиталей (их у Минобороны девять), строительство медицинских центров и полевых лагерей. Минобороны отчиталось о выполнении этого плана, в частности, о строительстве 16 медцентров на 1600 мест на территории военных госпиталей, на которые было выделено 8,8 млрд рублей. Получается, что одно койко-место в таком медцентре обошлось Минобороны в 5,5 млн рублей. Что именно, за сколько и у кого закупало ведомство, неизвестно: контракты не опубликованы".

Вот поэтому у нас и засекречены военные расходы. Сам военный бюджет - 4,6 триллиона рублей. А вся медицина с образованием не дотягивают вместе до 2 триллионов. Почему? - Да потому что там украсть труднее, на открытых статьях.

Понимаете, почему Минобороны бросилось делать вакцину от коронавируса? - Неважно, будет она работать или нет, главное - процесс, золотое дно, только успевай деньги гуманитарными конвоями подвозить.

Только вдуматься: пять с половиной миллионов рублей за койку. Наверно, каждую инкрустировали золотом и красным деревом. А почему вообще Министерство обороны занимается строительством больниц? Да по простой причине: войны и эпидемия все спишут. Грабь во время пожара - эту мудрую мысль придумали еще в древнем Китае.

А кого грабь-то? Да ведь и своих тоже. Это солдатам и офицерам потом не видеть лекарств и тех самых больниц. Это на их жизнях заработают лопающиеся от любви к бюджету Родины генералы. Повар полковника Путина накормит лейтенантов с капитанами - жалобы не принимаются".