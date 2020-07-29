"Есть еще один устоявшийся миф о том, что государство может управлять экономикой. Что могут существовать какие-то другие "более хорошие" чиновники, которые вдруг начнут действовать как предприниматели, но при этом будут работать за зарплату, не беря взяток и не получая "откатов", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"Все управление экономикой при Путине свелось к "отжиму" государством собственности некоторых олигархов под управление путинских друзей, получающих от "управления" госсобственностью доходы уровня олигархов, получению частными структурами друзей Путина подрядов из бюджета или приватизации задешево структур госмонополий, а потом национализации т.е. выкупа этих же структур госмонополиями уже задорого.

Может, для кого-то управление экономикой и выглядит как "отжим" собственности распределение господрядов и подрядов госмонополий среди своих, но в реальности к управлению экономикой эта возня никакого отношения не имеет. Экономика за годы путинизма развивалась сама. Высокие цены на нефть, хотя и осевшие в основном в карманах олигархов и богатейших чиновников, "просочились" в остальную экономику и дали жизнь частному сервисному бизнесу. Необходимость выполнять хотя бы минимально государственные планы создала целую экосистему небольших малых или даже средних компаний, за крошки со стола государственных холдингов выполняющих практически всю работу.

Потребительский бум сытых 2000-х вызвали не только нефтяные деньги, но и рост кредитования населения, который позволил миллионам людей приобрести то, на что у них не хватало денег. Бурный рост сотовой связи, проникновение интернета и цифровых сервисов обеспечили частные компании без государственного руководства. Но вместе с падением цен эти случайные, никак не организованные государством процессы остановились, закончив "сытые 2000-е", "потерянным десятилетием" 2010-х.

Все попытки государства организовать какой-либо рост ограничились растратой денег без каких-либо существенных достижений: не создался громко анонсированный "Международный Финансовый центр в Москве", не случилось и объявленной Путиным в 2011 году "Новой индустриализации" с объявленным созданием "25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест", провалились и две помпезные программы перевооружения армии ГПВ-2016 и и ГПВ-2020, Сколково вместо центра создания новых технологий и создания высокодоходных и быстрорастущих технологических компаний превратилось в целую экосистему грантоедства для стартаперов и черную дыру для средств бюджета.

Сколько должно пройти времени, чтобы наше общество усвоило, что государство силами чиновников не может управлять экономикой и вызвать экономический рост? Что все развитие и рост связаны или с частным бизнесом, или ростом цен на распродаваемые Россией малообработанные ресурсы.

Пора понять, что "частно-государственное партнерство", превратившееся в "национализацию убытков и приватизацию прибыли", - ПРЕСТУПНО. Что любая "помощь бизнесу" со стороны чиновников - ПРЕСТУПНА.

И если мы хотим иметь растущую экономику, то надо отбирать деньги от чиновников, которые всегда будут безответственными дилетантами, и оставлять у частных предпринимателей, снижая всем им (а не выбранным "откатными" методами чиновниками компаниям) налоги.

Сколько лет стагнации, кризиса и снижения уровня жизни должно пройти, чтобы большинство поняло эти простые истины и избавилось от опасных иллюзий о возможности чиновниками управлять экономикой? 5 лет? 10 лет? 20 лет?"