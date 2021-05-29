"По-летнему теплым майским вечером в одном из дворцов Сочи встретились два джентльмена. Хозяин дворца держался простецки, как бы подчеркивая в себе выходца из самой гущи народа, такого "своего парня", но за этими внешними проявлениями простоты, чувствовался человек волевой и жесткий, твердо убежденный в том, что держит весь мир "за яйца". Гость был несколько суетлив. Бегающие глазки и манеры, выдающие в нем стареющего плейбоя с постоянным желанием угодить, всё безошибочно указывало - будет просить", - пишет бывший политик в своем Telegram-канале .

"Тeплое море, нежно ласкающий бриз - что еще нужно для приятной неспешной беседы?

Беседа длилась пять с лишним часов. Осудили "всплеск эмоций" западных коллег по совершенно обыденному случаю. Ведь все так делают и ничего. Самолет президента Боливии приземлили и самого выводили по трапу, как рядового дебошира - никаких возмущений. В Турции заставили самолет сесть из-за подозрений в перевозке оружия - тоже без скандалов. А тут, ишь ты, возбудились, санкциями обкладывают!

"А как было не принудить к посадке, если пришло письмо из Швейцарии от ХАМАСа, что он заминированный?! Вот оно у меня с собой, прям на хамасском языке и написано", - горячился гость, копаясь в толстой папке с бумагами.

Два джентльмена прекрасно понимали хронологию событий. Они, как и весь мир, знали, что "ХАМАС в Швейцарии" еще и не начинал писать письмо, а самолет уже развернули от Литовской границы в Минск. Два джентльмена держали западных коллег, как обычно, за лохов и просто троллили их.

Да и встретились два джентльмена не для "разбора полетов". Они встретились "перетереть по бабкам". Но это уже после чая и не для чужих ушей. Деньги тишину любят".