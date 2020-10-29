"Подписал письмо, вместе с другими экономистами, об экономических реформах в Беларуси. Это письмо рамочное, объединяющее разных людей с разными взглядами. Там все правильно в целом, но лично я могу высказываться четче от своего имени. По ссылке - открытое письмо, ниже - что я считаю сам", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"1). Чем быстрее уйдет Лукашенко и чем спокойнее будет транзит власти и новые выборы, тем быстрее начнется восстановление после спада, вызванного деятельностью Лукашенко в августе-сентябре 2020. Беларусь - маленькая страна, но экономические потери трех месяцев уже очень велики - тысячи специалистов ИТ-сектора и десятки фирм покинуло страну. Это отрасль, которая давала в последние годы 50% всего экономического роста в Беларуси. Сейчас разгром ИТ-сектора - крупнейшая текущая проблема, которая не прекратится до ухода Лукашенко.

2). На крупных заводах идет, фактически, ползучая забастовка. Хотя производство не остановлено полностью, выпуск меньше - люди, которых заставляют работать из-под палки, не способны работать в полноценном режиме. Это не такая уж большая потеря для ВВП, потому что многие крупные предприятия убыточные - угроза здесь в потере реальных доходов работников. Это основная причина, почему новому правительству нужно будет сразу же думать о социальных гарантиях. Не потому, что это политически популярно (хотя это популярно), а потому что любая масштабная реструктуризация будет ударом по совокупному спросу. Деньги, которые Лукашенко тратит на силовиков и пропаганду - источник средств для социальных гарантий.

3). При проведении приватизации необходимо учитывать (печальный) российский опыт. Я писал про это в колонке в VTimes, но это стоит повтора. Приватизацию хорошо может провести только сильное правительство (в том числе обладающее сильной полицией). Если Лукашенко продержится еще, не дай Бог, долго, он оставит страну не только в глубоком экономическом кризисе, но и с совершенно разрушенными госструктурами. В таком случае приватизация не должна быть срочной.

4). Беларуси необходимы не просто хорошие отношения с Россией, они должны быть полноценно институционализированы. Лукашенко использовал их для укрепления собственной власти, а они должны работать на пользу белорусской экономики. Больше прозрачности и долгосрочности в договоренностях с Кремлем, связей с крупными и средними инвесторами".