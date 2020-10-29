"Из всех видов искусств мне больше всего нравится литература. А из жанров литературы я больше всего тащусь от чтения на официальном сайте Кремля стенограмм встреч Владимира Путина с членами его Совета по культуре и искусству", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Помню Совет, где зажигал один из братьев, которые в цирке тигров укрощают. На тот момент его, правда, повысили и доверили руководить всем хозяйством цирка, включая животных и трудовой коллектив. Он требовал для успешного развития циркового искусства запретить в России цирк дю Солей, чтобы они зрителей не уводили. Тем более и тигров у них нет.

Я просто укатывался, когда читал. Думал, а чего он в разговорном жанре себя у Регины Дубовицкой не попробует? Но в этот раз, 27 октября сего года, его почему-то не было. Но зато была дама, которая заведующей по культуре в Думе работает. Интересные мысли она высказала.

Мыслей было две. Одна про то, как своими запрещениями в Думе они так увлеклись, что теперь за книжку или мультик "Малыш и Карлсон" надо сажать по педофильской статье. Поскольку там взрослый в самом соку мужчинка повадился через окно к мальчику летать. Но это же маразм, и она попросила Владимира Владимировича вмешаться, так как сами они унять в себе свой запретительский зуд в законотворчестве уже не в состоянии.

Вторая мысль была суверенно-патриотической. И, как иногда случается с женщиной, приставленной к высокой чиновной должности, противоречила первой мысли. Надо, предложила завкультурой, запретить законодательно сравнивание роли СССР и фашистской Германии в развязывании прошедшей войны.

В качестве неоспоримой основы для принятия такого запрета она припомнила слова самого Владимира Владимировича, сказанные когда-то однажды в каком-то интервью, "что люди, которые не умеют ни читать, ни писать, несут в Европарламенте всякую фигню по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья".

И, действительно, как же можно не согласиться с данным аргументом? Как вообще их можно сравнивать?!

Гитлер вторгался на чужие территории и превращал их в концлагеря для завоеванных народов. Сталин - напротив, строил концлагеря для своего народа и помещал туда не завоеванных, а своих, самых свободных в мире людей.И лишь люди, которые не только читать и писать не умеют, но даже и не слышали о ГУЛАГе, несут "чушь собачью".