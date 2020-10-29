"В июле 2001 года вышел 4 эпизод 5 сезона мультсериала Южный Парк - "Лучшие друзья навсегда". Одним из персонажей которого, наряду с Иисусом, Буддой, Кришной и Лао Цзы был мусульманский пророк Мухаммед. Об этом эпизоде никто не помнит, он не вызвал никакого скандала, хотя Мухаммед там - карикатурный супергерой, мечущий файерболлы из рук, потому что с VII века нашей эры и до середины нулевых мусульмане были не в курсе, что за изображение пророка нужно кому-то отрезать голову, что это вообще проблема", - пишет обозреватель на своей странице Facebook.

"Спустя ровно пять лет в двойном эпизоде "Мультипликационные войны" Камеди Централ уже не позволил Паркеру и Стоуну повторить, потому что случились "датские карикатуры", на чем мусульмане всего мира, впервые за 14 веков, узнали что изображение пророка - это страшный харам, санкция за который - смерть.

Надо сразу сказать, что "датские карикатуры", после - Шарли, все промежуточные скандалы, теракты и нападения - это в чистом виде "Бронзовый солдат". Вот знать не знали сотни миллионов граждан бСССР, что в центре Таллина тоже стоит типовой, бессмысленный, номенклатурный мемориал, совершенно такой же, как в любом советском городе, поселке, селе, деревне, хуторе. Совершенно такой же, как те сотни и тысячи, что давно заброшены и быльем поросли.

Но когда в 2007 году, под очередной электоральный цикл, потребовался образ внешнего врага - то решение муниципальных властей Таллина перенести скульптурную композицию из центра на кладбище, стало большим внешнеполитическим вызовом, оскорблением народной памяти.

Это важно, потому что нет никакой проблемы с исламом. Равно как с любой конфессией, они все одинаковые, это просто сборники отвлеченных притч, написанных так давно, переведенных столько раз и в стольких направлениях, что было бы желание - можно вычитать инструкцию к шкафу из "Икеи".

Проблема в переизбытке авторитарных образований, поспешно назвавших себя "государствами", наглухо коррумпированные и несменяемые правительства которых должны оправдывать свое существование, оправдывать защитой "традиционных ценностей" и борьбой с кольцом врагов, этим ценностям угрожающим.

Ливень бесплатных, не заработанных денег на нефтяном празднике нулевых открыл этим правительствам широкий простор для экспорта такой пропаганды, ровно с тех пор чувства исламских верующих стали большой проблемой за пределами исламского мира. Для стран же адекватных нет, на самом деле, никакой этической дилеммы. Задача государства - защита прав и свобод граждан. Свобода слова - важнейшая из них.

Когда же террором можно достичь хотя бы не ограничения прав и свобод, а самой дискуссии о таких ограничениях, когда с государственными институтами можно разговаривать языком насилия, когда страх становится аргументом в выполнении государством своих функций, когда политики хотя бы задумываются "а не запретить ли нам что-нибудь, чтоб этих ребят с ножами и бомбами не обижать?" - тогда террористы побеждают, а государство заканчивается".