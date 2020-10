"Ношение и, тем более, не ношение маски иногда становится политизированным. Появляются ярлыки: "ковидиоты", "масочники", "антимасочники", и, вместе с ними, деление людей на категории", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Включаются политические эмоции, в нужный момент выключающие мозг. Совсем беда, когда это накладывается на существующие в обществе политические лояльности.

Вот кейс США. На одном графике - соотношение доли носящих маски с голосованием за Трампа в 2016 году. Каждая точка - один штат. В линеечку - такая сильная корреляция в общественных науках встречается не каждый день. На другом, увы - число заболевших ковидом и голосование. Чем больше голосов за Трампа, тем хуже.

Причем речь идет именно о причинно-следственной связи - часть трамповского электората являются страстными противниками ношения масок и социального дистанцирования и не верят в науку. Несоблюдение мер предосторожности приводит к десяткам тысяч дополнительных смертей [1]. Хотя это, конечно же, не единственное, что влияет на смертность.

[1] Есть разные способы обосновать, что речь идет именно о причинно-следственной связи. Например, в статье Maxim Ananyev, Michael Poyker, Yuan Tian "Exposure to Fox News hindered social distancing in the US" авторы показали, что социальное дистанцирование реже соблюдается в местах, где консервативный телеканал Fox News занимает более высокую "кнопку" на кабельном телевидении, то есть более психологически доступен".