"Между прочим, 24 сентября была девятая годовщина рокировки. Да, уже были и "Курск", и Беслан, и "Норд-Ост", и дело Юкоса, и Мюнхенская речь, и 08.08.08, а впереди были и Чистые Пруды, и первая и вторая Болотная, и Крым, и "Боинг", и Донбасс, и "московское дело", и обнуление, и Ковид, и "Новичок", и подмена Конституции - но я помню, как услышал новости по радио и тут же четко осознал, что ловушка захлопнулась, и понял траекторию событий именно в тот день, 24 сентября 2011 года, и в голове зажглись цифры "Путин-2024" (которые теперь превратились в "Путин-2036")", - пишет профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Тогда же я распечатал на листе А4 слова "За Россию без Путина", вставил в файл и приклеил под заднее стекло своей "Субару". Тогда это еще было возможно, и я ездил с этим листком целый год, и с машиной ничего не делали, лишь пару раз сочувственно гудели и показывали большой палец, и сотрудники ГИБДД, останавливая меня, понимающе хмыкали, но не комментировали.

Потом я этот листок все же малодушно снял, опасаясь не столько за себя, сколько за машину на парковках, время стремительно менялось, схлопывалось, скукоживалось, как шагреневая кожа, но точка бифуркации была пройдена именно тогда, 24 сентября 2011 года, тогда тихонько вздрогнула и поехала вниз лавина, которая несет теперь всех, правых, и виноватых, смирившихся и сопротивляющихся, и остается только гадать, был ли неизбежен ее сход".