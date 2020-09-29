"Жестокий судебный переворот по делу Юрия Дмитриева был, к сожалению, ожидаем. Верховный суд Карелии непосредственно контролируется спецслужбами, которые причастны к заказчикам дела против Дмитриева", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook.

"Расследование Дмитриева по могильникам НКВД в Сандармохе, судя по всему, затронуло очень влиятельных людей в силовых структурах. Возможно, прямых потомков палачей. Уровень судебного произвола по отношению к Дмитриеву мотивирован не только политической, но и личной ненавистью.

После сегодняшнего решения суда уже недостаточно говорить о том, что Юрия Дмитриева травят. Приговор Верховного суда Карелии - это заказное убийство Дмитриева.

Все грифы секретности с личного состава НКВД, МГБ и КГБ должны быть сняты, все имена палачей и прислуги палачей должны быть опубликованы. Точное знание о сталинских застенках, очень надеюсь, поможет Юрию Дмитриеву выдержать и выжить в застенках нынешней России".