"Новый карантин, если он случится, на что пока есть подозрение - станет социальным экспериментом пуще первого. Во-первых, страх больше не сработает. От него все устали еще в первый раз. Ужас не может наступать как месячные, даже к большой войне люди просто привыкают", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Во-вторых, осень - не весна. Это не такое время, когда можно махнуть рукой: а похрену, наступило лето досрочно и хорошо. Весь мой рабочий опыт показывает, что именно к середине октября до людей доходит: уж зима катит в глаза, скоро конец года, а мы работать не начинали.

В-третьих, первый карантин себя просто исчерпал. Его снятие де-юре - стало просто проекцией фактического положения. Все, кто саботировать мог (т.е., не общепит, который на виду) - саботировал.

В-четвертых, оптимистичный прогноз в 5% падения ВВП - это и без того очень плохо. Для стагнирующей десяток лет страны - еще хуже. Сильно пострадавших и вовсе закрывшихся предприятий - хватает, впервые стала значимо расти зарегистрированная безработица. Еще больше предприятий с трудом зализывают раны, потерять летний сезон для сферы обслуживания - не фиг собачий. Вторую смену, вполне реально, не переживет гораздо больше, чем померло в первую.

В-пятых, объявить новый карантин - это, мягко говоря, помножить на ноль все реляции о решительной победе в борьбе с пандемией.

Весенний карантин - это эмпирический эксперимент: штрафы - работают, но до тех пор и в той степени, пока значимое большинство не забьет болт.

В этот раз будет интересно".