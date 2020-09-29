"New York Times раздобыла налоговые декларации президента Трампа с 2000 по 2017 год и опубликовала результаты своего исследования. В основном подтвердилось то, о чем можно было догадываться раньше. Картина складывается малоприятная - президент практически никогда не платил подоходный налог, используя для этого сотни разных схем и бизнесов, практически на всех своих бизнесах терял деньги и, по всей видимости, не миллиардер. Тем не менее, на ходе избирательной гонки это не скажется", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"В последние двадцать лет основной заработок Трампа был связан с передачей, которую он вел на NBC, Apprentice. Там он заработал 400+ миллионов долларов. Эти деньги он инвестировал, вместе с займами, в разные бизнесы, на которых терял деньги. Потерянные в бизнесе деньги он использовал для того, чтобы минимизировать налоги. То есть такая бизнес империя, в которой крутятся ежегодно сотни миллионов долларов и теряются десятки. Судя, в целом, с учетом долгов [и без учета его бренда, который сейчас может стоить, не знаю, миллиард], Трамп в минусе на несколько сот миллионов долларов.

Из небольших деталей. Уже много лет высказываются подозрения, что в империю Трампа вложены какие-то существенные деньги "российского происхождения" и что этим, мол, объясняется его дружелюбные высказывания в адрес президента Путина. Никаких следов этих денег в налоговых декларациях последних двадцати лет не обнаружено. Есть следы того, что разные олигархи из коррумпированных стран и лоббисты переплачивали в 2016-17 году за услуги его отелей или гольф-центров, но суммы там смешные [по меркам российского чиновника средней руки], 1-5 миллионов.

На избирательную кампанию это, я считаю, особенно не повлияет, потому что в этом году, в отличие от многих предыдущих, очень мало "неопределившихся". Перевес Байдена в 7-8% в национальных опросах и 3-4% в "штатах, где идет реальная борьба" как установился в начале мае, так и не меняется. Те, кто собирался голосовать против Трампа, от публикации NYT только утвердятся в своём мнении, сторонники Трампа, конечно, не станут принимать ее во внимание. Независимые же - та треть избирателей, чьи голоса все решают - увидят в статье то, что они знали раньше, просто без документального подтверждения. Так что избирательных последствий у этого мега, по меркам медиа, события не будет".