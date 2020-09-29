"Война - инструмент удержания власти правящих элит. Виноват всегда тот, кто первый начал. Это значит, ему приспичило, трон зашатался, нужно занять население смертоубийством с "врагами", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Алиев посмотрел на ситуацию в Беларуси и решил замутить маленькую победоносную войну, чтобы отвлечь патриотической истерией население от бесправия, нищеты и коррупции (конечно, атака готовилась давно, но спусковой крючок неслучайно был нажат именно сейчас). Этим же руководствовался Путин в 2014 году, когда аннексировал Крым и напал на Украину. Эрдогана ненавидит городская, образованная Турция. Ему тоже нужно перманентно воевать, чтобы поддерживать авторитет сильного человека среди невежественного плебса.

Все эти исторические изыскания: кто, где жил тысячу лет назад и на какую землю имеет право - просто бессмысленное сотрясение воздуха. Все народы мигрировали на протяжении тысячелетий. Нет ничего глупее, чем пытаться восстановить давнишние границы. Все это отмазки для простаков.

Нет хороших и плохих, коренных и пришлых народов. Есть преступные власти, развязывающие войны ради своих корыстных интересов. Война - это инструмент подавления правящими элитами, прежде всего, даже не чужого, а своего народа.

P.S. Думаю, что Путин дал отмашку Эрдогану с Алиевым. Не согласовав с ним, они бы не решились. А Путину эта война сейчас нужна по многим причинам".