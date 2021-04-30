"Николай Патрушев заявил, что русофобы были еще при Иване Грозном. Они оболгали царя, потому что он не признавал их политическое и моральное лидерство", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"По сути, секретарь Совбеза честно назвал нынешнюю власть продолжателем дела Ивана Грозного. Ну, мы-то и не сомневаемся, опричнина и тем не менее, но само признание неожиданное.

Да и слишком уж много они берут на себя, чтобы быть преемниками Ивана Грозного. Заштатного чекиста Андропова да, прямые наследники, а до царя им далеко еще. Даже до кровавого царя.

Завтра они в церковь пойдут, Пасха же. Но это завтра, а в Страстную Пятницу они говорят добрые слова об убийце митрополита Филиппа, причисленного к лику святых".