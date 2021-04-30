Иван Павлов

Команда 29

"В участии ФСБ в аресте Ивана Павлова есть своя логика, согласитесь. Адвокат, решивший защищать конституционное право граждан на свободу мысли и слова, свободу прессы, запрет цензуры... - он безусловно угрожает безопасности ЭТОГО государства!" - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook .

"Государства, уверенно ползущего из своего авторитаризма в сторону прямой азиатской диктатуры. Времена предсказуемо ужесточаются каждый день.

А что мир теперь закрывается от нас на замок - странно, что только теперь. С первого доказанного политического убийства за рубежом прошло пятнадцать лет, с мюнхенской речи Путина - четырнадцать, тринадцать лет - с первой аннексии, семь - с большой войны, развязанной посреди Европы... И да, платить за это будем, конечно, мы все. И дай бог, чтобы плата ограничилась только изоляцией (спойлер: не даст)".