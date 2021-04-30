"На самом деле, должностное расписание RT с гонорарами местночтимых знаменитостей - должно нас радовать. Потому что ведь таких денег на рынке нет. И под "нет на рынке" я имею в виду не независимую журналистику - там вообще забейте. Пойти на какой-нибудь "Дождь" за зарплатой - это как добывать нефть в Эстонии. Их нет и в федеральных СМИ. На всех этих "Первых", ВГТРК, НТВ, Рене и далее через запятую - порядок величин Серуканова и Рябцевой получает только начальство и считанные по пальцем одной руки десятки "звезд" интертеймента и пропаганды", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook .

"Все остальные - линейные ведущие и корреспонденты, эти несчастные додики в новостных выпусках (которые не итоговые), все эти откомандированные с микрофоном в кадре открывать коровник и объяснять что на митинг снова никто не пришел - они же гроши зарабатывают. Просто на уровне любого младшего менеджера по продажам финансовых продуктов, которому не надо каждый день публично позориться. Это не говоря уж о редакторах, гостевых продюсерах, сценаристах - всего закадрового планктона, где зарплаты такие, что текучка как у курьеров.

Т.е., Симоньян своим выкормышам платит настолько нереалистичные для этого рынка деньги, за такую, совсем уж не бей лежачего, работу (пока Соловьев на пороге седьмого десятка пашет как ядреной насос, почти не отходя от микрофона - эти полторы колонки пишут), что, казалось бы, должны сбежаться все золотые перья русской тележурналистики и публицистики. Все самые лучшие, самые талантливые, самые эффективные для целей пропаганды.

А на выходе, господь упаси, вот это вот. Люди, которые по навыкам и таланту своему в любой иной ситуации описывали бы технические характеристики покрышек на сайте провинциального магазина. У которых просто нет выбора. Они будут работать либо на RT, либо раздавать листовки у метро "Выхино". Иметь такие ресурсы, такое конкурентное преимущество, с которым никто не в состоянии бодаться, даже коллеги по цеху пропаганды - и нанимать тех, кому буквально некуда больше деваться - такое положение вещей должно же нас радовать. Когда с одной стороны страшные миллиарды на покупку пропаганды, а с другой - "Прекрасная Россия бу-бу-бу" со всем ее звездным составом, которому даже оптовая закупка рекламы не помогает вывести просмотры повыше погрешности. Не приведи боже бы все эти цифры бюджетной росписи на пропаганду реально тратились бы в дело, а не бездарно прожигались и разворовывались".