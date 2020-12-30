Виктор Шендерович

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"Насчет "иностранных агентов"... Классе примерно в пятом, в школе, где я учился, одного толстого мальчика (назовем его С.) дразнили каким-то непонятным мне словом. Даже не словом, а звукосочетанием, услышав которое, он мгновенно свирипел и бросался на обидчика. Может быть, это звукосочетание было связано с каким-то случаем, про который я ничего не знал, но, придя в класс из другой школы, я не застал начала сюжета, а только наблюдал день за днем поразительное: кто-нибудь издавал немудреный звук, и С. бросался на него с кулаками. Выглядело глуповато", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook .

"...Поганые негодяи, окопавшиеся у власти в России, хотят нас унизить, только и всего. "Иностранный агент" - это же эвфемизм, не правда ли? Обозначение второсортности и вредоносности. Жиртрест, урод, лишенец, вредитель, троцкисткая гадина... - мало ли слов придумано людьми для унижения других людей?

Можно бросаться с кулаками, а можно пожать плечами. И, по слову кнематографического Чапаева, "наплевать и забыть". Или даже более того: можно вдуматься в суть дела и почесть за честь нашить на себя эту "желтую звезду". Метка "иностранный агент" сегодня безошибочно означает не-принадлежность к правящим ворам и убийцам, не правда ли? Это очень немало, я считаю.

Я нашиваю эту метку.

А чем я хуже-то? Я получал грант фонда Мак-Артуров на свой образовательный проект. Деньги на том "ЛЕЦ.ХХ ВЕК" давал мне видный иностранный агент Дмитрий Борисович Зимин... Пришлите мне кто-нибудь для верности пару долларов США (шекелей, злотых, без разницы) - и закроем тему!

Я объявляю себя "иностранным агентом". Я счастлив вступить в престижный клуб ко Льву Александровичу Пономареву и замечательным российским журналистам, которых убогая нынешняя власть пытается дискредитировать и унизить этим клеймом, достигая диаметрально противоположного результата. Я приглашаю в этот клуб всех, кому близко мое ощущение происходящего, и готов давать рекомендации".