"Что нам январь готовит? К сожалению, ничего хорошего. В Сирии с очевидностью, которая просматривалась еще год назад, может стартовать очередной этап турецко-курдской войны. Анкара уже успела переварить предыдущие кусочки сирийского Курдистана и теперь, пользуясь неразберихой в Штатах, с высокой вероятностью продолжит отрезать новые части Рожавы. К сожалению, ни мирные договоренности, ни российские миротворцы в данном случае ничего сделать не смогут, сколько бы пафоса ни было излито при их размещении - как можно обходить и блокировать наблюдательные посты сами россияне вместе с сирийцами неоднократно демонстрировали в идлибских наступлениях", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Так же Сирия - Идлиб. Желание Асада продолжить разблокировку трасс в мятежной провинции и продолжать теснить своих оппонентов так же никуда не делось, правда продвижение теперь затрудняют турецкие силы, очень плотно вставшие, как демонстративная поддержка, за линией фронта боевиков. Но если Москва и Анкара договорятся об очередном размене территориями, часть сирийского Курдистана, который и так не под властью Асада, в обмен на часть Идлиба, то очередной раунд конфликта в мятежной провинции нам обеспечен. Впрочем, и без договоренностей сирийцы в очередной раз могут попытаться столкнуть лбами Турцию и Россию, чтобы под шумок попытаться получить свой небольшой гешефт.

Ливия - пышно провозглашенному перемирию уже почти полгода, а значит стороны успели восстановить потери в личном составе и вооружении, отдохнуть и подготовиться к продолжению банкета. Недавно прошло два парада, в Триполи и Бенгази, стороны громко побряцали оружием и готовы продолжать, причем неясно, кто первым начнет боевые действия. Это могут быть как силы ПНС, подтягивающие войска к району Сирта, так и хафтаровцы, впрочем, по слухам последние уже начали атаки на позиции Триполи в районе очередных пустынных нефтяных месторождений. Для Хафтара сейчас важно сорвать переговоры между его египетскими патронами и частью триполитанских элит, чтобы оставаться единственным "сукиным сыном", на которого смогут ставит Каир, Эр-Рияд и Абу-Даби и фактическим султаном Киренаики.

Иран - странные и все более активные движения американских авианосных групп, бомбардировщиков, израильских подводных лодок в районе Персидского залива повышают риски, что Трамп решит напоследок, пользуясь праздниками и замятней с инаугурацией Байдена, громко хлопнуть дверью и начать небольшую, но активную войну против Ирана, атаковав его ядерные и ракетные объекты. Что позволит подложить Байдену свинью и и заранее гарантированно разломать все возможности для восстановления ядерной сделки.

В общем, неприятный 20-й может смениться еще более недружелюбным 21-м. И главная проблема России в том, что она прямо или косвенно умудрилась влезть во все описанные мною выше конфликты, реальные и потенциальные и во всех же пытается делать свои ставки, без малейших гарантий их последующего возмещения или выигрыша".