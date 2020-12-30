"ФСБ расширяет полномочия , сегодня поправки к регулирующему указу. И они собираются "обеспечивать безопасность в информационно-психологической сфере". То есть, они хотят посадить еще толпу бездельников, которые будут искать, кто создает информацию оказывающую негативное психологическое воздействие на народ", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook .

"Исходная мысль понятна: если народ в депрессии или приуныл - то это потому, что он "начитался плохого". А кто производит "плохое"? кто целенаправленно вселяет психологическую неуверенность в наш народ?

Надо искать кто. Для этого нужны методики, мониторинг, оперативники, чтобы вести профилактическую работу с производителями негативной информации. Может, человек пару месяцев производит негативную информацию о происходящем в стране, а если с ним побеседовать, то и перестанет.

Будут выявлены зарубежные центры, которые создают психологическую нестабильность в нашем обществе.

Огромный фронт работ. Надо создавать департамент".