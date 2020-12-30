Леонид Гозман

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Политик и общественный деятель публикует в Facebook открытое обращение к главе Минюста Константину Чуйченко, отмечая, что тот несет личную ответственность за решение о присвоении статуса иноагента Льву Пономареву и еще нескольким гражданам.

"Министру юстиции РФ

Чуйченко К.А.

Константин Анатольевич!

Только что Ваше ведомство - Ваши подчиненные и Вы лично - поучаствовали в преступлении. Вы объявили пять человек - одного из старейших правозащитников России, экс-депутата Государственной Думы, доктора физико-математических наук Льва Александровича Пономарева и четырех блестящих журналистов - иностранными агентами. Вы сделали серьезный шаг в направлении окончательного превращения нашего государства в фашистское, вы возродили статус лишенца, вы поспособствовали тому, чтобы развязанная нашими властями холодная гражданская война превратилась в горячую.

Не исключаю того, что Вы получили соответствующий приказ - в нашей стране даже столь высокопоставленные чиновники, как Вы, являются не более, чем холопами государевыми. Но это не снимает с Вас ответственности. Сейчас еще не сталинские времена, которые Вы столь старательно возрождаете - ничего страшнее отставки, если бы вы отказались этот приказ выполнять, Вам бы не грозило. Надеюсь, Вы еще ответите за то, что только что совершили.

Пока власть в руках тех, кто правит нами сегодня, мы можем отвечать на ваш произвол - Ваш личный и произвол других членов руководства страны - лишь проявлением солидарности. Думаю, многие будут ходить теперь со значками "Иностранный агент" или ставить себе соответствующие символы на аватарку. Но официальное причисление к сонму иностранных агентов - решение Вашего ведомства. Поэтому обращаюсь к Вам с просьбой принять соответствующее решение и по мне. Я, правда, никогда не получал иностранных грантов, но в начале девяностых был на месячной стажировке в Институте Кеннана в Вашингтоне и на двухмесячной - в Центре Вудро Вильсона. Там платили стипендию.

Это единственные деньги, которые я когда-либо получал от зарубежных структур. В 2014-2015 я в течение пяти месяцев был приглашенным сотрудником вашингтонского Национального Фонда Демократии. Там мне ни копейки не платили, но зато сам этот Фонд возглавляет в России список нежелательных организаций.

Но, полагаю, дело не в деньгах. Вы преследуете тех, кто не приемлет наш режим, кто считает, что он проводит убийственную для страны политику, кто хочет восстановления демократии и законности. Это все про меня. И про миллионы других!

Леонид Гозман"