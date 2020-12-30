"Друзья, уходит в историю 2020-й високосный год. Кто мог подумать год назад, каким выпадет этот год с круглыми цифрами. Получился в итоге год больших эпидемий - угрожающих не только физическому здоровью людей, но здоровью моральному и здоровью общественному", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Наша страна переживает две вирусные эпидемии одновременно: эпидемию медицинскую и эпидемию политическую. Жертвами первой становятся десятки тысяч людей, жертвой второй становится все российское общество.

Главные слова этого года навсегда войдут в историю. Самоизоляция - драматическое слово года, когда человек не по своей воле оказывается заперт в четырех стенах, а помочь ему некому. Государство запретило людям передвигаться, не дав ничего взамен, и миллионы людей потеряли источник дохода, миллионы семей стали бедными.

Обнуление - самое позорное политическое слово года. Путин решил быть у власти пожизненно и, выбросив в мусорную корзину все свои предшествующие обещания, милостиво принял подарок из космоса - поправки к Конституции о возможности пожизненного правления. А затем - и пожизненной безнаказанности за любые преступления. Обещали написать Конституцию социального государства и культуры, а в итоге просто повесили всей стране Владимира на шею последней степени.

Им не стыдно. Чтобы добиться желаемого, они устроили воровское голосование на пеньках, правды о котором не узнает никто и никогда, но главная правда - народная молва - уже не исчезнет. Путин обнулился, но люди не обнулились. Люди с чувством человеческого достоинства выступили против обнуления и показали, что мы есть - миллионы несогласных с Путиным и обнуленной властью.

Но им понравилось. Они решили по примеру летнего голосования на пеньках изувечить всю систему выборов в нашей стране. Запомните: ничего власти России не боятся так сильно, как честных выборов. Как черт ладана боятся, как преступник народного суда.

Еще один диктатор в этом году озверел до полной утраты человеческого облика - безумный Лукашенко украл у белорусского народа выборы и саму власть, превратил страну в пыточную, а силовые структуры - в подобие гестапо. Путин поддержал Лукашенко, в том числе деньгами граждан России, и не сказал ни слова осуждения о его зверствах и людоедской политике. Нам стыдно за то, что Россия не смогла помочь Беларуси и покрыла себя позором соучастия в преступлениях. Светлый и чистый народ Беларуси противопоставил живодёру Лукашенко личное достоинство и волю к свободе. Международный трибунал по Лукашенко неотвратим.

Российские регионы показали в этом году своё гражданское лицо. Хабаровск вышел на улицы и стоит на своем - у народа украли выбор, унизили право людей на честные выборы, прислали марионетку, отказались говорить на равных. Хабаровск показал пример уважения к себе. Держитесь, люди на Дальнем Востоке. Архангелогородцы в этом году окончательно победили московскую мусорную мафию и защитили свой Шиес, ставший настоящей линией гражданского фронта. Люди были готовы умереть за свою землю, и поэтому бандиты вынуждены были отступить.

Жители Башкортостана встали насмерть около шихана Куштау, и мафия воровского бизнеса во главе с высшими чиновниками отползла от великой горы, оставив ее потомкам. Куштау, живи! Но такой же воровской клан уничтожил почти все живое на побережье Камчатки и до сих пор не ответил за это. Сколько лет потребуется для восстановления жизни в этой воде и на этом берегу? Продолжается атака на священный Байкал, брошенный властями России на съедение мрачному бизнесу, ради грязной во всех смыслах слова наживы. Что будет с еще живым Байкалом завтра?

Мы узнали в этом году, что российское государство организует политические убийства с использованием боевого отравляющего вещества, и трусливо лжет, лжет бесстыдно, лжет безостановочно о своем преступлении, раздавая преступникам из-под полы грязные деньги за особо тяжкие преступления. Уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального не возбуждено, и это равносильно признанию ответственности государства за преступление. Этому государству никто не отстирает трусы. Такое не отстирывается. А сколько людей убиты российскими властями безвестно, без имени в истории, без последней вести родным и друзьям, сколько уголовных дел сфальсифицировано, сколько жизней сломано только потому, что человек перешёл дорогу криминалу во власти?

Российский парламент бесстыдно и со скоростью пулемета продолжает запрещать все, что представляет опасность для властей - свободу слова, свободу собраний, свободу мнений. Нынешние так называемые Государственная Дума и Совет Федерации - самый худший, самый трусливый и самый подлый парламент в истории России.

Мы завершаем политический 2020-й год, понимая, что российское государство полностью отказалось от уважения к свободам, российские законы разрушают права человека, российские суды готовы покрыть любое государственное преступление. Все барьеры стыда и совести власти давно прошли. Им страшно только за себя.

Почему же этот год не оставляет чувство полной безысходности и отчаяния? Потому что каждый день мы видим в нашей стране тысячи гражданских подвигов рядовых людей, которые не потеряли человеческий облик в эпоху озверевшего государства. Эти люди лечат и спасают жизни, пишут стихи и песни, учат детей добру и человечности, защищают униженных и помогают им в самые отчаянные минуты, отдают все свои силы честному труду и служению людям. Невозможно уничтожить народ. Невозможно уничтожить волю к жизни. Невозможно уничтожить силы добра.

Расстанемся с 2020-м годом. Отпустим его в историю. Простим его слабости и ошибки. Этот год сделал всех нас более сильными, щедрыми и открытыми. Он многому научил каждого из нас, и это испытание оказалось нам по плечу. Спасибо, что выдержали этот год. От всего сердца благодарю всех, кто прожил этот год достойно, с чистыми мыслями и уважением к людям. Спасибо всем за упорство, солидарность и взаимную поддержку. Мы сохранили человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. Что может быть важнее для каждого из нас и всей страны? С Новым годом, друзья!"