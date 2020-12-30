"Вчера мне позвонил ВЦИОМ. Впервые в жизни я отвечал на вопросы не в качестве заранее выбранного эксперта, а как простой обыватель. Порой было смешно, но в целом грустно", - пишет экономист в Facebook .

"Вот, например, девушка спрашивает, приму ли я участие в возможных акциях протеста. Спрашиваю, в разрешенных или нет? Она явно сбита с толку. Я уточняю, что это принципиально важно для постановки вопроса: в разрешенных приму, в запрещенных нет, поскольку законопослушный гражданин. Но на этот счет у нее нет инструкций. Записали, что затрудняюсь ответить. Собрав такую информацию, ВЦИОМ даст нам не реальную картину возможных уличных протестов, а лишь картину эмоционального отношения людей к властям (протеста внутреннего).

Далее: просят перечислить инициативы Путина за последнюю неделю. Я говорю, что не было инициатив (как, впрочем, и за последние лет 15). За болтовней не слежу, а если надо узнать, что конкретно сказал президент "тамбовским дояркам" про наши мирные инициативы, можно погуглить и быстро выяснить. В итоге опять получилось "затрудняюсь ответить". То есть я попал в число туповатых обывателей, не следящих за политикой и не способных ответить на простой вопрос.

Спросили еще, по каким признакам я определил, что положение дел в экономике ухудшается. Ответил, что по падению валового продукта. Девушка ответ приняла, но, записывая, стала уточнять, о каких продуктах я говорю. Явно подумала о продуктах из "Пятерочки". Впрочем, то, что она не знает про ВВП, скорее, забавно, но не страшно: это не исказит общих итогов опроса. А вот некорректно поставленный вопрос о том, сколько времени нужно стране для улучшения ситуации в экономике, явно исказит. Опять записали, что я затрудняюсь ответить, поскольку пришлось объяснить, что улучшение зависит не от времени, а от правительственного курса. Но про то, что надо изменить в жизни страны меня не спрашивали: очевидно, обывателю про это думать не положено. В итоге создастся картина, будто народ верит в улучшения и мнения различаются лишь по срокам.

И еще был ряд "черно-белых" вопросов о моих чувствах ко всему происходящему. Например, злость или радость я испытываю. Даже в отношении опроса ВЦИОМа у меня нет столь однозначных чувств, поскольку многие вопросы вполне корректны. А уж отношение к положению дел в стране - это точно не злость, и не радость. Даже между оптимизмом и унынием выбрать нельзя, хотя я все же сказал о своем оптимистичном настрое, что явно не соответствовало моим оценкам работы наших властей. Но я ведь не врал, поскольку оптимист во взглядах на возможности России, а не на возможности той группы людей, которые ее сейчас оседлали".