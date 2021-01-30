Аркадий Ротенберг

Пресс-служба Президента России

"Кремль пошел, конечно, на очень смелый социальный эксперимент с аутингом Аркадия Ротенберга. Игнорировать 100 млн просмотров более было нельзя. И Кремль выбрал самый отчаянный вариант - вариант конструирования полностью альтернативной реальности силами исключительно пропаганды, вообще без фактов", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook .

"В последний раз в этом была замечена КНДР. "Сборная Северной Кореи победила Германию в финале чемпионата мира по футболу со счетом 7:0". Когда в стране выключен интернет, когда за инакомыслие расстреливают - то почему бы и нет. Что скажут в новостях - то и правда. Устроить чествование победителей в аэропорту Пхеньяна и показать его по телевизору - несложно.

Ну так вот история с Аркадием Ротенбергом - это ровно оно и есть. С той только разницей, что 100 млн просмотров видео про дворец Путина никуда не деть. Поэтому, в отличие от властей КНДР, Кремль берет существенные риски. Вот правда. Вот ложь. Любому человеку, у которого есть хоть немного критического мышления, понятно, где одно, и где другое. Но Кремль считает, что его машина пропаганды достаточно сильна, чтобы это преодолеть. Что она может заставить десятки миллионов людей поверить, что у них по лицам течет божья роса.

Я не верю, что у них это может получиться. Путин и Кремль считает граждан России толпой манипулируемых недоумков. Мы так не считаем. В этом, наверное, и есть главное расхождение".