"Российские власти сознательно сливают в СМИ версию о том, что задержанные в Беларуси вагнеровцы (читай ГРУшники) были всего лишь "транзитными пассажирами", летевшими убивать куда-то в Африку. Последние сомнения в заказном характере такого вброса исчезли после того, как под этой версией подписался Прилепин, признавший среди задержанных бывших "бойцов" своего батальона", - пишет социолог в Facebook.

"Прилепина часто используют для слива информации, когда спецслужбам нужен якобы независимый источник. Все что он говорит, надо понимать с точностью до наоборот.

Как я уже писал, Кремль хочет использовать президентские выборы для того, чтобы подготовить аншлюс Беларуси. События могут развиваться по крымскому сценарию. Для этого и нужны зелёные человечки.

Лукашенко явно пытается отбояриться от навязываемой Кремлем крыши и использовать ситуацию, чтобы предстать перед населением защитником беларусской независимости. Однако он в ловушке. Ситуация складывается так, что ему не удастся без помощи России сохранить власть. А эта помощь может быть оказана только на условиях согласия на аншлюс. Как бы Лука не пыжился, именно он - самая реальная угроза независимости страны. Если он окажется перед выбором - отдать власть оппозиции и отправиться на нары или стать путинским чиновником - очевидно, выберет второе.

Перед белорусской оппозицией стоит сложная задача - суметь использовать междиктаторские разборки, чтобы устранить Лукашенко, при этом не попавшись в лапы Путину".