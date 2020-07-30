"Считаю, что Новое Средневековье, о котором так много говорил Бердяев, началось вчера в Беларуси", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook о задержании в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера.
"Тридцать три православных воина-монаха ждут отправки на восток, на войну с сарацинами. Остановились на постоялом дворе у города. Монахи ежедневно утруждают плоть физическими упражнениями, не касаются женщин и вина,молятся.
Трактирщик, обидевшись что монахи не покупают его вино и женщин, донес на них городской страже. Стража донесла местному тирану.
Тем временем, в городе сильные волнения: горожане устали от тирана, хотят уволить. Тиран испугался, что монахи подосланы соседним тираном с целью помочь горожанам.
Ночью монахов окружает городская стража. Женщины и трактирщик свидетельствуют об их порочном целомудрии, соседний тиран молчит, монахи поют гимны и готовятся к смерти.
И так далее, и так далее, и так далее".