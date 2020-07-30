Максим Горюнов
29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны"
 
29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны"
Телеканал ОНТ / YouTube

"Считаю, что Новое Средневековье, о котором так много говорил Бердяев, началось вчера в Беларуси", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook о задержании в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера.

"Тридцать три православных воина-монаха ждут отправки на восток, на войну с сарацинами. Остановились на постоялом дворе у города. Монахи ежедневно утруждают плоть физическими упражнениями, не касаются женщин и вина,молятся.

Трактирщик, обидевшись что монахи не покупают его вино и женщин, донес на них городской страже. Стража донесла местному тирану.

Тем временем, в городе сильные волнения: горожане устали от тирана, хотят уволить. Тиран испугался, что монахи подосланы соседним тираном с целью помочь горожанам.

Ночью монахов окружает городская стража. Женщины и трактирщик свидетельствуют об их порочном целомудрии, соседний тиран молчит, монахи поют гимны и готовятся к смерти.

И так далее, и так далее, и так далее".

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