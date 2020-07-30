"Не перестаю восхищаться Александром Григорьевичем Лукашенко. Уникальный экземпляр, интриган с такими размахом и беззастенчивостью, словно он пришел из каких-то далеких эпох, то ли из Средневековья, то ли из 17-го века. Вот сейчас ему неуютно. Вроде бы все правильно сделал, всех реальных конкурентов заранее пересажал, и дорога к очередному президентству, казалось, открыта. Одна беда - недоучел (что характерно для любого, даже чрезвычайно ловкого диктатора), до какой степени достал смирных белорусов за четвертьвековое правление. Это желание избавиться от давно надоевшего манипулятора выплеснулось в митингах в поддержку Светланы Тихановской, собирающих десятки тысяч участников. Вся избирательная программа которой по существу сводится к лозунгу: "Надоел. Уходи", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Что делает любой диктатор в такой ситуации? Правильно, он пытается перевернуть доску, ввести военное положение, отменить выборы. И Лукашенко начал объезжать те армейские соединения, которые, как выяснилось, заранее были предназначены для борьбы с угрозой "унутренней". Правда, выступая перед военными, Александр Григорьевич напирал на то, что смутьянов направят из-за границы. Но вот беда, дни бегут, до выборов всего ничего. А ни зарубежных боевиков, ни беспорядков не наблюдается. И здесь-то проявляется специфический лукашенковский талант. Он буквально на наших глазах устраивает новый "поджог рейхстага" из подручных средств, из того, что было.

А была очередная группа российских наемников, следовавшая через Белоруссию куда-то в Африку. Как говорится, ковид-ковидом, а война по расписанию. В отсутствии формальной границы с Россией соседнее государство, самолеты которого продолжают летать по всему миру, идеальная перевалочная база для вагнеровцев. Разумеется, лукашенковские спецслужбы были в курсе и имели, скорее всего, процент. Но в экстренной ситуации российские наемники подошли на роль участников будущего переворота. И вот белорусские спецслужбы рапортуют об успешно проведенной операции.

В санатории под Минском задержаны аж три десятка (ловят еще около двух сотен) россиян, которые вызвали подозрение странным поведением. "По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", - на голубом глазу сообщает белорусское информагентство. Вы представляете, явились в чем мать родила, то есть в камуфляже и хаки, и при этом не пьют! Ну, значит, точно умышляли. И вот уже против россиян возбуждено дело о подготовке терактов, сообщает госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

Дальше - как по нотам. Заседание местного совбеза. Лукашенко прямо указывает, что угроза вмешательства исходит именно из России: "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения". Надо сказать, что весь предвыборный период батька изо всех сил намекал на московскую злонамеренность. Понятно, что для условно "либеральной" части белорусов Лукашенко пытается позиционировать себя как наименьшее зло, человека, который пусть из собственных корыстных побуждений, но стоит все-таки на страже независимости, не желает поглощения республики Россией.

Не исключено, что обвинения в адрес Москвы преследуют также цель смягчить критику Запада по поводу неизбежных выборных подтасовок, а то и вовсе отмены выборов. Мол, не свой диктаторский век продлеваю, а твердо противостою реваншистским устремлениям Кремля. В местном центризбиркоме прошла встреча всех кандидатов. В ходе избирательной кампании ее участников предупредили об усилении мер безопасности и, разумеется, о возможных провокациях. То есть будут винтить, констатировали эксперты.

В этой истории интересно как блестяще Александр Григорьевич, два десятка лет живший на деньги из Москвы, снова разыграл российский фактор. В последние месяцы Путин, обиженный отказом Лукашенко влиться в новое государство, финансовые средства давать перестал. Но не беда. Александр Григорьевич мигом забыл как долгие годы, используя путинские комплексы, качал миллиарды, рассказывал как несгибаемые белорусы в едином строю с россиянами выступят, если придется, против агрессивной НАТО. Сегодня, бизнес ничего личного, он рассказывает миролюбивой Европе, как маленькая героическая Белоруссия противостоит российской экспансии. Путин изо всех сил пытается доказать, что он мировой лидер. Как же, он ведет телефонные разговоры с Трампом и Макроном. А между тем простой белорусский батька держит его за болвана, как говаривал Штирлиц, в старом польском преферансе..."