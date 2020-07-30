"Опубликованы данные о ВВП США во втором квартале и они, в очередной раз, рекордно - на том интервале, на котором собиралась подробная статистика - плохие. Падение за квартал - на 10%, в годовом исчислении (то есть если бы изменения такими темпами продолжались год) - на 30%. Впрочем, оптимист в этом увидит залог рекордных темпов роста в 2021 году - при таком падении просто не может не быть очень быстрого роста в ближайшее время", - пишет профессор Чикагского университета в Facebook.

"Впрочем, перспективы роста зависят отчасти от того, что сделает правительство, конгресс и президент в ближайшие недели. В марте был быстро принят пакет помощи, включавший очень щедрую поддержку безработных. Его действие заканчивается завтра. Также заканчивается мораторий на выселение неплатящих квартиросъемщиков. Без продления, хотя бы в каком-то виде, трудности - в том числе тех, у кого есть работа и кто платит - усилятся, потому что упадет совокупный спрос.

Политически непонятно, будет ли принят хоть какой-то новый пакет помощи. Какой-то будет (возможно, мораторий на выселение продлят), но будет ли снова мощный пакет? Среди республиканцев, у которых большинство в сенате, это нужно только тем, кто переизбирается в ноябре, а это малая часть. Демократы, у которых большинство в палате представителей, конечно, рады большим расходам - но, похоже, готовы ждать пять месяцев до президентства Байдена и, возможно, контроля над сенатом.

Президент Трамп, похоже, не надеется на улучшение экономической ситуации до выборов - судя по тому, что не старается выкрутить руки республиканским сенаторам и продавить мега-пакет помощи. Он больше рассчитывает на то, что расовые волнения напугают жителей предместий (эти голоса - образованных белых - он потерял по сравнению с 2016-м и пытается вернуть). Отыграет ли он свое отставание, конечно, покажет время, но для возвращения экономического роста то, что президент перестал на него рассчитывать - это проблема".