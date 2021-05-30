"Завершается экстрадиция сотрудников российского посольства в Праге, вчера вылетело 54 человека, остальные - в понедельник. Конфликт Кремля с Чехией закончился тем, что Кремль потерял много, а Прага - ничего. Москва потеряла крупный хаб на базе посольства, возможность участвовать в тендере на второй блок АЭС в Дукованах, нанесен тяжелый удар по пророссийскому лобби в окружении президента Земана, потеряна благоприятная атмосфера для различных форм российского присутствия", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook .

"Если смотреть с позиции "воображаемой России" и ее интересов, то все это очень плохо и все это следствие полной неадекватности Кремля во внешней политике. А если смотреть из нынешней реальности, то все это очень хорошо. Поскольку Кремль благодаря своему бешенству превратил дружественную Чехию в страну, которая теперь будет одним из лидеров укрепления европейской безопасности. У Кремля было плохое положение после того, как вскрылось, что шесть российских оперативников находились в районе взрыва в Врбетице в те дни, когда он произошел. Прага выслала 18 опознанных разведчиков, работавших в посольстве под прикрытием, Москва - вместо того, чтобы попробовать смягчить ситуацию и сохранить отношения с Чехией, выслала в ответ 20 чешских дипломатов.

Это был вызывающий ответ, нарушающий неписанные нормы мировой дипломатии. Кремль, вероятно, считал, что Прага не будет предпринимать никаких дальнейших шагов, а стерпит этот "удар наотмашь". Но Чехия проявила принципиальность и решительность и заявила, что высылает около 70 сотрудников посольства для того, чтобы результат высылок принял сбалансированный и симметричный характер. На этом Кремль позорно захлебнулся. И перешел к античешской кампании в своих медиа. Заодно еще и пражская мэрия напомнила, что хорошо бы вернуть городу часть исторического парка Стромовка, которая перешла к посольству после того, как в ней стоял полевой лагерь советских войск во время оккупации в 1968 году, надеюсь, что это произойдет, и при нынешних отношения Москвы и Праги договор аренды на этот участок парка - рудимент советского периода - будет расторгнут.

Я думаю также, что при той концепции Россотрудничества, которую развивает его нынешний руководитель Примаков, - а его публикации и публичные высказывания полностью противоположны концепции "гуманитарного сотрудничества" и мало чем отличаются от агрессивного нарратива М.Захаровой, - все это "россотрудничество" быстро сократится в Европе до минимума. И жалеть об этом не приходится, потому что Россотрудничество и ранее было дохлое, коррупционное и только позорило сам формат на фоне гуманитарных миссий других стран.

Кремль теперь развивает долгосрочный и многосторонний конфликт с Евросоюзом, поэтому надо смотреть без сострадания на то, что все эти старые формы "российского присутствия" стремительно идут на слом в Европе. Потом, когда Путин уйдет и Россия решит для себя жить на иных основаниях в отношении соседних и дальних стран, все будет сделано как надо. И посольство, и "Институт Пушкина" вместо этого "россотрудничества", и чешско-российская дружба в целом.

Для этого даже с чешской стороны уже сделаны шаги: 17 депутатов парламента и сенаторов образовали неформальную группу "Общество друзей свободной России", в ней прекрасные люди, относящиеся к России с большой симпатией, все они бескомпромиссно относятся к диктатуре, к авторитаризму, и то, что они делают сейчас, создает возможность нового этапа российско-чешских отношений в будущем".