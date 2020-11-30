"Вопрос не праздный: во-первых, стать "иностранным агентом" в России становится все проще и проще, а во-вторых, кары, обещанные тем, кто будет злодейски скрывать статус "иностранного агента", становятся все больше. Один за другим группа альтернативно одаренных сенаторов и депутатов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым штампуют законопроекты, позволяющие до предела расширить круг "иностранных агентов", - пишет в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Например, объявить ими "физических лиц", которые "участвуют в политической деятельности, получая любые виды организационно-методической помощи от иностранных источников". Поскольку "политической деятельностью" нынче можно объявить даже направление предложений в органы власти, а под "организационно-методической помощью" можно понимать даже участие в международной конференции, попасть в "иностранные агенты" можно за любую, как говорили в советские времена, "связь с иностранцами".

И тут же, как предлагают указанные законотворцы, получить за это запрет на участие в выборах. И вместе с ним - и запрет "занимать должности в государственных и муниципальных органах". Но поражением в избирательных правах и в праве на работу во власти дело не ограничивается: предлагается обязать указывать статус "иностранных агентов" при любом их упоминании. Не упомянул, говоря (в том числе, в Интернете), что такая-то организация или такой-то гражданин - "иностранный агент"? Получи штраф и конфискацию "орудия совершения правонарушения": компьютера, планшета, ноутбука, мобильного телефона.

И сами "иностранные агенты" обязаны указывать о себе этот статус при любом упоминании, а также при "обращении в государственные органы". Не упомянул? Смотри предыдущий пункт.

Попросту говоря, любой гражданин, упоминая в публичном пространстве о ком-либо - о другом гражданине или об общественной организации, - должен сперва убедиться, что упоминаемый еще не признан "иностранным агентом". И упоминая о себе самом, он должен убедиться, что он сам "иностранным агентом" еще не признан.

Кстати, самая последняя инициатива - это уже не штрафовать, а сажать на 2,5 года граждан, которые "нарушают законодательство об иностранных агентах". Дальше, видимо, будут автоматические признавать "иностранным агентом" любого, кто, упоминая о ком-то, не указал, что тот - "иностранный агент".

Еще немного - и "иностранных агентов" обяжут носить на одежде звезды определенного цвета для того, чтобы бдительные граждане издали опознавали их на улице. Для "американских агентов" - белые, как на флаге США. А для "европейских" - желтые. Как на флаге Евросоюза".