"Незамеченной прошла информация о том, что симпатии россиян к Лукашенко снижаются. В сентябре, когда "Левада-Центр" впервые опросил их в связи с белорусскими протестами, в поддержку диктатора высказалось 43 процента респондентов. В октябре их количество опустилось до 38. Одобрение действий протестующих за то же время выросло с 18 до 21 процентов", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Интересно сравнить эту ситуацию с Хабаровском. Там динамика несколько иная. Поначалу симпатии к протестующим хабаровчанам среди россиян тоже росли - за первый месяц с 45 до 47 процентов, - однако затем они пошли вниз. К октябрю симпатизировало протесту 43 процента жителей страны. Уменьшилось, однако, и количество тех, кто относится к протестующим отрицательно - с 17 до 14. Зато резко возросло число безразличных - с 26 до 40 процентов.

Похоже, что значительное число людей отнеслось к выступлению хабаровчан как к некому политическому представлению. Поначалу оно увлекло зрителя и тот сочувствовал его участникам, однако со временем шоу поднадоело и уровень сочувствия снизился. Число внимательно следящих за представлением упало с 26 до 16 процентов.

Самое смешное - это то, что в стране в два раза возросло число "впервые слышащих" о хабаровских протестах. В июле их было 16, в октябре 29. С точки зрения логики - это абсурд, однако общественное мнение - штука далеко не всегда логичная.

Одно из возможных объяснений разницы в динамике отношения к протестующим между Хабаровском и Белоруссией (в первом случае симпатии к ним падают, во втором - растут) связаны с действиями силовиков. В Хабаровске репрессии малозаметны и носят точечный характер, в Беларуси - слишком масштабны и, очевидно, заставляют сочувствовать протестующим.

Значит ли все это, что хабаровчане проиграли? С точки зрения достижения конкретных стоящих перед ними целей - да, наверное, можно сказать, что проиграли. Справедливого суда над Фургалом не будет; нормального губернатора в крае - тоже. С точки зрения стратегической, однако, есть один результат, которого протестующие, безусловно, добились. Страна в очередной раз убедилось в том, что властям на мнение людей плевать. Собственно, это и раньше не было секретом, но ведь подобное восприятие как раз из таких событий и складывается.

Режим пытается убедить людей в обратном - создает общественные палаты, собирает форумы ОНФ, проводит прямые линии и всенародные голосования - однако потом на улицу выходят вот такие хабаровчане и все усилия Кремля летят псу под хвост - стена отчуждения между избирателем и властью становится все выше.

Когда-нибудь именно это обстоятельство и похоронит Кремль. У него не останется сторонников, а бесконечно править, не имея социальной базы, нельзя. Режим осыплется как Советский Союз - никому не нужный и всех доставший. P.S. Полез на сайт Левада-центра, посмотреть данные, касающиеся восприятия действий силовиков в отношении москвичей, протестовавших прошлым летом, и наткнулся на следующую цитату Дениса Волкова:

"Жесткий разгон демонстрантов полицией оказал, может быть, даже большее влияние на общественное мнение, чем сами протесты; произвел гнетущее впечатление даже на сторонников власти. Несколько раз в разных городах молодые участники фокус-групп вспоминали о случае с Дарьей Сосновской, которую при задержании полицейский ударил в живот. По опросам видно, что у многих людей, далеких от политики и не склонных сочувствовать оппозиционерам, принятые полицией меры создали ощущение, что в стране "что-то идет не так". Иными словами, история с летними протестами и их разгоном стала этапом дальнейшего отчуждения от власти российского общества, в особенности его активной и молодой части".

Все это, конечно, крайне неприятная для правоохранителей новость. С точки зрения решения проблемы протеста, силовой инструментарий является не таким уж эффективным средством. Чем активнее ты используешь силу против одной группы протестующих, тем больше ты плодишь новые протесты".