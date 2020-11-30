"Каста" сняли выдающийся клип о неотвратимости моральной расплаты. Он не только про истекающую кровью Беларусь, он - про участь всех насильников. Он и про Россию, конечно. Он - про каждого, кто переступает через человека, через кровь и совесть. Это художественное высказывание жестокой кровавой эпохи", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook.

"Философская идея неизбежности возмездия, вне зависимости от человеческого суда, вечна, как мир. "Каста" выразили ее с античной откровенностью и безжалостностью.

В "Портрете Дориана Грея" Оскара Уайльда аморальный герой совершает подлости и гнусности, но остается прекрасноликим, так как всего его преступления отражаются только на портрете, сделанном в молодости. Гибнут все, кто встречается на его пути. Наконец, гибнет и художник, написавший роковой портрет. Желая уничтожить страшный портрет, герой-подонок вонзает в него нож и убивает себя. Смерть возвращает ему реальное лицо - лицо выродка.

Тысячи и тысячи выродков совершают преступления в Беларуси, России, где угодно, украшая свои кители наградами и свою жизнь материальными благами, полученными за усердие зверства.

Но каждое преступление остается с каждым из них навсегда. Убийца совершает и самоубийство тоже.

"Воздастся всем", - уверенно говорят "Каста".

И будет так. Аминь".