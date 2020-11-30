"Есть американская мечта, а есть русская. Если ты живешь в коммуналке, работаешь уборщицей, отец твой алкоголик и даже фамилия твоя Кривоногих - не отчаивайся. У тебя есть шанс на успех. Надо только дождаться воблоглазого чекистского принца на белом мерсе и он сделает тебя королевой. Вот это и есть современная русская мечта, олицетворением которой стала судьба гражданки Кривоногих", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Нет, правы все-таки телепатриоты - Россия страна неограниченных возможностей. Где еще уборщица может стать миллиардершей, за сорокаметровой яхтой которой будет следовать целый антидиверсионный корабль ВМФ (видимо, чтобы ЦРУ сверхсекретную швабру, "работающую со скоростью 20 махов", не похитило).

А что удивляться? Путин за государственный счет сделал миллиардерами, наверное, уже всех своих бывших охранников, поваров и массажистов. А тут любовница с дочкой - родная кровь - для них-то ему денег россиян уж точно не жалко.

Все бы ничего, только у Путина, видимо, таких вторых семей по всей стране пораскидано. В Питере он спал с уборщицами, а в Москве - статус вырос - переключился на гимнасток. А у них аппетиты-то побольше будут. Кабаева за год "заработала" 785 миллионов рублей. Это же она с каждого россиянина, включая малолетних детей, больше чем по пятерке стрясла. А сколько еще на охрану ее семьи (включая путинских бастардов?) государственных денег потрачено.

Но гимнастки это тоже для российского диктатора пройденный этап. Кого он сейчас в своем бункере миллиардер(ш)ами делает - неизвестно. Но стоить они России будут очень дорого. Лучше бы он, того... как Дзюба наяривал. Дешевле бы вышло..."