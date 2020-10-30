"Счетная палата представила два сценария развития экономики России на ближайшие три года. По самому оптимистичному прогнозу, ВВП будет расти слишком медленно для повышения структурных темпов роста. Более того, по некоторым показателям даже к концу 2023 года Россия не выйдет на докризисный уровень", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"С моей точки зрения, развитие ситуации будет во многом зависеть от внешнего спроса на сырье, который, в свою очередь, будет определяться жесткостью карантинных ограничений в рамках второй волны пандемии.

Если тренд на ужесточение ограничений продолжится, то России следует ожидать дальнейшего снижения спроса на нефть, газ и прочие сырьевые товары. Соответственно, это скажется на экономике.

Даже с учетом низкой базы никаких серьезных факторов для устойчивого восстановления российской экономики нет. Потребительский спрос сжался катастрофически. В этом году будет даже по официальным оценкам падение реальных доходов 5%, но многие эксперты считают эту оценку заниженной. Это накладывается на падение доходов в предыдущие семь лет.

В инвестиционном климате ничего не поменялось в лучшую сторону. Более того, налоги растут, что является грубой ошибкой. С экспортом ситуация тоже крайне тревожная, в связи с чем Центробанк предрек нам в недавнем докладе три года валютного голодания.

Считаю, что для преодоления кризиса надо идти не только по пути льгот, каникул, отсрочек и так далее, а нужно наиболее пострадавшим слоям населения и секторам бизнеса напрямую дать деньги. Но это краткосрочная антикризисная мера. А стратегически нужно улучшать инвестиционный климат в стране".