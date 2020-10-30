"Это по-своему, трагическое зрелище. Лукашенко произносит "шекспировские" монологи. Совершив роковую, в политическом смысле - смертельную - ошибку (выборы), он сам себе сконструировал "брошенность" с трех сторон", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Отвергнут народом, осужден Западом, брошен Москвой, он ходит туда-сюда по политическому пространству размером 4 на 4 метра, из угла в угол, и произносит путаные, рваные монологи о суверенитете, о войне, о надежде, он грозит кулаком во все стороны света, взывает к братству и т.д.

Из этой клетки, в которую он погрузил свой мозг, вырваться он уже не может. Его выступления превращаются в выразительный политико-психологический материал. Он возбужденно обшаривает воспаленным сознанием темный периметр мира, как пограничный прожектор.

Он пытается вырваться из самоописания, которое ведет его к гибели, он эту гибель постоянно подчеркивает ("уйду только мертвым"), и чем выразительней и возбужденней его монологи, тем острее тема смерти, проходит сквозь них. Его сознание порождает слова про "оторванные руки", про "отстреливались спиной к спине". Он бредит гибелью".