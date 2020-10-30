"Касаемо предложений Турции провести переговоры по конфликту в Карабахе в формате 2 на 2, с участием России, представляющей интересы Армении, и самой Турции как адвоката Азербайджана стоит отметить, что это уловка, абсолютно контрпродуктивная и только ухудшающая российские позиции в регионе", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Любой переход от роли арбитра, по крайней мере формально стоящего над схваткой и равно относящегося к обеим сторонам конфликта к фактическому представителю и защитнику только одной стороны, в данном случае Армении, неизбежно сразу же ухудшит, подорвет российские позиции в Азербайджане. Это раз.

Сам процесс переговоров где, исходя из текущей, очень печальной для армян динамики развития военной ситуации, будет обсуждаться вопрос неизбежной демилитаризации и передачи Баку буферных азербайджанских районов вокруг НКР создает возможность для Пашиняна переложить ответственность за эту передачу на Россию и "российское давление" или, как минимум, на некачественную работу Москвы по представлению интересов Еревана, что подорвет позиции России уже в Армении и сделает нас ответственными за все разбитые горшки. Это два.

В процессе переговоров также, с высокой вероятностью, будет обсуждаться как минимум автономия, а скорее подвешенный на долгое время статус территории непосредственно НКР. Получить обвинения в этнических чистках и связанное с этим давление мировых армянских диаспор на свои правительства Алиеву, скорее всего, не очень улыбается, так что такой договоренности он не будет особо препятствовать. А вот разгоряченной войной националистической публике легко эти договоренности можно преподнести, как результат давления Москвы, в итоге еще более серьезное ослабление позиций в Азербайджане. Это три.

В результате при данной схеме Москва собирает все минусы, проблемы и шишки и становится неким козлом отпущения для всех игроков. С одной стороны, в любом случае придется заплатить за четверть века, на протяжении которых мы так и не смогли, а, возможно, и не особенно пытались разрешить конфликт, с другой, нужно думать, как облегчить и уменьшить неизбежные потери и в плане политического влияния, и в экономическом и культурном сотрудничестве.

Для этого необходимо привлечь в мирные переговоры остальных участников Минского процесса, особенно Соединенные Штаты и Францию, хотя бы для того, чтобы размазать ответственность за весь негатив, которым пропитаются мирные соглашения с обеих сторон на всех же переговорщиков. Ну и чтобы совместным и экономическим, и политическим давлением суметь более эффективно жать на Эрдогана, который пока является главным внешним бенефициаром в конфликте".