"Тем, кто впервые смотрел президентские дебаты в США, я не завидую. Обычно - на Youtube можно посмотреть за последние шестьдесят лет - это гораздо более цивилизованное, временами даже скучное дело. В этот раз было по-другому. Байден удержался под огнем реплик Трампа, но это было мало похоже на обычные дебаты", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Посмотрим, как скажутся эти дебаты на рейтингах кандидатов. На мой взгляд, особых изменений произойти не должно. Трамп, отстающий от Байдена по всем опросам - небезнадежно, но сильно - должен был атаковать и в первой половине без устали атаковал, говоря, в нарушение правил, вперебой. Он вел себя настолько агрессивно, что дважды вступал в спор с модератором - ведущим Fox News Крисом Уоллесом. Модератор, к слову, вел себя образцово - только глядя на таких журналистов понимаешь, почему они в Америке являются, по существу, более важными фигурами, чем политики. Он задал ровно важные вопросы, задал четко, конкретно, с цитатами из кандидатов и выжал из них ответы.

Байден победил в том смысле, в котором побеждают лидеры гонки - не уступил. Трамп перебивал его, а он усмехался, так ни разу и не выйдя из себя. Когда он сказал президенту - "Заткнись, чувак" - это тоже, конечно, войдет в историю дебатов - это было сказано легко, без особой злобы. Как, помнится, гениально махнул рукой Рейган, - "Вы опять за свое, господин президент..." В то же время он исключительно дисциплинированно провел полтора часа, последовательно вешая на президента всех собак, и справедливо (некомпетеный ответ на COVID), и несправедливо (рецессию и потерю рабочих мест),

Трамп, кстати, тоже держался мощно. Получше, я бы сказал, чем в дебатах с Клинтон в 2016 году. Увереннее и дисциплинированнее - особенно в первой половине. Во второй половине он устал и вспыхивал эпизодически, ближе к концу. Он также был лучше подготовлен, чем в 2016 году. Среди локальных успехов - он мощно отбил домашнюю заготовку Байдена про его сына, ветерана войны, умершего от рака. Основной проблемой, Трампа конечно, было то, что у него реальная проблема с короновирусом - большинство американцев считает, что это важная проблема и что он завалил ответ на нее. И хотя то, что он говорил, должно понравиться его поклонникам, вряд ли повлияет на тех, чьи голоса ему важнее всего - независимых.

Я думаю, что большинство комментаторов отдаст "победу в первых дебатах" Байдену - ровно потому, что Трамп сжег десятки миллионов долларов, выставляя его сенильным, а никакой сенильности и в помине не было. Ну что ж, Байден определенно удержал свои позиции. Но надо так же помнить, что четыре года назад Хиллари выглядела мощнее Трампа на дебатах - и только после того, как подсчитали бюллетени, выяснилось, что, как минимум, к своим сторонникам он в ходе дебатов обращался очень эффективно".