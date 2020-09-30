"Замена 3 лет на 13 не имеет отношения даже к видимости суда. Такого разброса от одной инстанции к другой не бывает. Причина только одна: на недавний приговор было обращено внимание общества - и власть постеснялась или постыдилась. Сегодня мы расслабились, будучи уверенными, что ничего плохого не произойдет - и в тишине произошло преступление. Это гопники, которые никогда не грабят под фонарем, а фонарь здесь - мы", - пишет политик в Facebook об изменении приговора Юрию Дмитриеву.."Это приговор не Юрию Дмитриеву, а всем нам - людям, ставящим личность выше государства и его машины. Дмитриев боролся со Сталиным и получил сталинский срок. Репрессии здесь - и уже ничем не прикрываются.

Что делать дальше? Во-первых, перестать молчать. Больше нельзя расслабляться и думать "обойдется". Не обойдется. Нас успешно бьют по одиночке.

Во-вторых, я предлагаю две простых вещи. У нас - людей демократических взглядов - огромный вес в обществе. Но во власти мы не представлены. Значит, нужно делать то, что мы можем. Говорить и требовать.

Вчера был вторник. Если каждый вторник все единомышленники, в том числе "лидеры мнений" с огромной аудиторией будут просто говорить о политических репрессиях в современной России, это уже уменьшит их обороты. Гопники боятся фонарей. Мы готовы?

И дальше: пора ходить на суды. Прямо сейчас в Пензе идет апелляция на дело "Сети"*. Туда ездят считанные журналисты и правозащитники. Идет дело "Нового величия" (процесс Павла Ребровского). Идет множество других дел - например, активистов Бессрочки по будке Генпрокуратуры и т.д. Ходить туда - наш гражданский долг. Мы делали это для жертв 27 июля - и остановились. А репрессии - продолжились.

Кто не ходит в суды, приближает свои собственные. Кто не борется с репрессиями - сам становится их жертвой".