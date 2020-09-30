"Нарышкин заявил, что США собираются вбить клин между католиками и православными в Беларуси. Мне трудно смириться с тем, что глава службы внешней разведки участвует в производстве публичного пропагандистского бреда", - пишет публицист и политолог Александр Морозов на своей странице в Facebook.

"И это симптоматично. Потому что, начиная с Примакова (и потом при Трубникове, Лебедеве, Фрадкове) такого никогда не было. Это один из признаков "путинизма 3.0".

Всегда были какие-то специальные спикеры при разведке, как правило, отставные разведчики (одновременно журналисты), которые производили нарратив о тайной войне и т.д. Но сами руководители таких служб, никогда не вели себя как "лекторы общества знания", т.е. не несли заведомой пурги.

Эти заявления Нарышкина - это явный признак разложения, деградации государства".