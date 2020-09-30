"Несколько моих друзей по ФБ посетовали: как неосторожно было с моей стороны выступать экспертом по карабахскому конфликту... Ни-ни! Эксперт - это человек, погруженный в проблематику, знающий подробности, погруженный в инсайты... Но есть общий вид на историю, более или менее открытый непосвященным. И есть здравый смысл, не заказанный никому. Поэтому, с вашего позволения, еще несколько общих рассуждений. И простите, как говорится, за лонгрид", - пишет публицист и сатирик на своей странице в Facebook.

"Для начала - пара ответных реплик по типовым претензиям.

Я написал: "Азербайджан напал на Армению", и полсотни комментаторов начали радостно тыкать меня лицом в политическую карту мира. Ничего нового для себя я там, признаться, не увидел. Да, формально корректным было бы написать: азербайджанцы напали на армян. Но и за азербайджанцами, и за армянами, воюющими в Карабахе, стоит по государству, а я предложил называть вещи своими именами - ну и назвал, и не будем заморачиваться формальностями, мы не в ООН.

Второй предсказуемый упрек - в двойных стандартах - раздался по поводу моего различного отношения к Карабахской автономии и ДНР-ЛНР. Эта аналогия работает совсем слабо. Вся история ДНР-ЛНР - история, высосанная из путинского пальца. Не было не то что вековых войн за эти земли - не было ни одного выселенного из своего дома или погибшего из-за своей принадлежности к той или другой нации. Не было, пока Путин не пришел "защищать русских".

Это в чистом виде интервенция со стороны России, и аналогом ее, в карабахском случае, являются интервенции Красной Армии в начале 1920-х и сегодняшнее нападение Азербайджана. (Что совершенно не отменяет ответственности армянских националистов конца 1980-х за развязывание той карабахской войны).

Третий упрек (даже не упрек, а наблюдение, высказанное совершенно корректно Ровшаном Мелик-Аслановым): симпатии российской интеллигенции в карабахском вопросе, "в силу ряда обстоятельств", традиционно на стороне Армении.Тут возразить трудно, но кое-что уточнить стоит. Во-первых, насчет интеллигенции (уж больно размытый термин), но главное - по поводу "обстоятельств". Думаю, Ровшан имел в виду христианство, общее для Армении и некоторой части российских интеллектуалов. Если так - не знаю, не мне судить: я такой же христианин, как и мусульманин. За других ручаться не могу.

На мое отношение к карабахской проблеме влияет память об армянском геноциде - геноциде, не признанном миром, а значит, возможном снова. И уже повторявшемся - в Сумгаите и не только. Тут нет национальной преференции - только выбор стороны страдания против жестокости. Я за тутси, а не за хуту. И во время резни в Ходжалы - я, разумеется, за азербайджанцев, а не за армян.

Теперь - несколько обещанных общих слов, ни в коем случае не экспертных. Человеческих.

Территориальный вопрос - атавизм, но атавизм очень чувствительный для национального сознания и оттого кровавый. Тут (повторю снова и снова) нет и не может быть одной правды. Карабах - древняя армянская земля, но для азербайджанца, которого в начале девяностых годов прошлого века выгнали из его дома, это была его земля и земля его отца и деда! И те, кто выгнали его оттуда - захватчики. Так же, как для армянина, жившего здесь в начале ХХ века, захватчиками стали те, кто пришел во время того передела земель...

Фарш невозможно провернуть назад. Начать с нуля, без кровавых взаимных счетов, уже не получится. И единственное, что можно сделать сегодня, - это не расковыривать старые раны и не наносить новые. Алиев и Эрдоган занялись именно этим: они развязали новую войну, и каждый погибший на этой новой войне, с обеих сторон, - на их совести.

Что же делать? Ну, понятно, что: остановить войну... Но как? Если предположить некий идеальный мир с работающими политическими механизмами, то рецепты известны, не бином Ньютона: "голубые каски" ООН, демилитаризованная зона, армяне отдают захваченные "буферные" азербайджанские территории, Карабах получает международные гарантии etc.

И тогда в далекой (очень далекой, разумеется, и почти несбыточной) перспективе словосочетание "карабахский конфликт" могло бы вспоминаться, как вспоминаются сегодня битвы за Эльзас и Лотарингию. Сколько немцев и французов полегло там, а сегодня просто переезжаешь Рейн и попадаешь из Оффенбурга в Страсбург, и дела нет, чье это. Европа и Европа...

Но и Кавказ не Европа, и человечество находится, прямо сказать, не в лучшей форме. Раздерганное неудачами на либеральном пути, разорванное на куски популистами и авантюристами, окуклившееся вокруг национальных проблем... У Америки вообще выборы на носу, а остальное побоку. Оттого и гуляет так беззастенчиво по буфету Эрдоган, оттого и нашему лубянскому корольку пофиг мировое сообщество.

Оттого и происходящее в Карабахе выглядит так тревожно и драматично".