"В одной из свежепрочитанных политологических статей меня задел такой основной тезис: Россия и США - в конфронтации. По-моему, это или близорукость, или угодливый реверанс автора в сторону Кремля: вы великая держава, важный игрок на международной арене, у вас конфронтация аж с самими Соединенными Штатами!" - пишет востоковед на своей странице в Facebook.

"Путинская Россия во внешней политике не способна на реально мощные действия, которые затронули бы американские интересы. Она может только из последних сил потужиться и насрать под дверью, как в Сирии. Или подгадить ближайшим соседям, до судьбы которых американцам по большому счету как до лампочки Ильича. В Средней Азии и на Тихом океане Москву по всем показателям бьет Пекин, в Закавказье - Анкара, и т.д.

Конфронтация может быть только между примерно равными по политическому, экономическому и военному весу игроками. Верхняя Вольта с ракетами не такая. В Вашингтоне российский режим нужен главным образом как жупел, которым политики пугают широкую публику и друг друга. Демократы упрекают Трампа в потакании Путину, республиканцы инициируют санкции против "Газпрома", чтобы показать, что и они не путинские агенты. Дело чисто внутреннее, и Кремль тут только предлог для сведения внутренних счетов.

Не надо самообманываться в отношении веса и роли нынешней России. Никакой "конфронтации", какая была в годы холодной войны, сейчас нет и не может быть".