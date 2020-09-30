"Очень приятные чувства после дебатов Трампа с Байденом. Американцы пишут, что ужас, ужас, ужас, а мне приятно. Почему? Потому что Трамп - наш. Трамп - это обычный славянский популист", - пишет публицист и философ на своей странице в Facebook.

"Он сам почти славянин. Его жена, Мелания, дочь мелкого югославского чиновника. Не из столицы, не из Любляны или Сараево, а из городка на границе Хорватии и Словении.

Их общий сын, Баррон, чаще говорит на словенском, на языке матери, чем на английском. У Трампа хорошие отшения с югославскими тещей и тестем, они часто бывают в Белом Доме.

Слушал подкаст The Washington Post о том, что когда теща в гостях, Белый Дом сходит с ума: Мелания, мелкий Трамп, теща говорят на словенском и на плохом английском, старший Трамп отвечает им на своем инглише,не работает и шарашит в твиттер посты о том, какой он великий, а все вокруг (кроме югославской родни) м...и и лузеры.

Старшая дочь, Иванка - тоже со славянским именем - замужем за белорусским евреем Кушнером. Короче, Трамп нам не чужд. Как и его стилистка. Он говорит и как Жириновский, и как Лукашенко, и как Орбан, и как Милошевич. То есть, по-нашему он говорит, родной он.

И вот то, как смотрел на него Байден, его недоумение, его брезгливость, его смех - это был прям бальзам на душу".