"Я почти никогда не ищу "психологических" объяснений потому что они почти никогда ничего не объясняют. Но Хабаровские шествия для меня сейчас поворачиваются неожиданной (мне самому) стороной. Это ведь не только протест как таковой - это еще и про то, какими люди хотят быть", - пишет адвокат в Facebook.

"Свободными, но правопослушными, объединенными друг с другом не идеологией, но общими ценностями и общими интересами, связанными друг с другом через диалог. И справедливое правосудие. И парламентское представительство. И чтобы полиция защищала людей, а не занималась произвольными репрессиями. И чтобы была чистота в городе даже после самого массового шествия, в конце концов.

Люди представляют себе лучших себя, лучшее общество - свое же собственное, выходят на улицу - и разыгрывают его в лицах. Удивительно. Никто ведь не надеется, что их "услышит" какая-то там "власть". Все поняли, что она не только аутичная, но и просто, в бытовом смысле слова, тупая.

Сообщения, которые несут эти собрания, люди в немалой степени адресуют друг другу и самим себе. Это форма публичного рассуждения, разговора друг с другом и с самими собой. Все это невозможно фальсифицировать: общество обращается к самому себе.

А власть - что власть? Она не сумеет даже воспользоваться всем этим".