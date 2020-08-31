"Уже не впервые вижу, как реакцию Путина на поведение Лукашенко называют тактической и стратегической ошибкой. Понимаю посыл, но полностью согласиться не могу", - пишет в Facebook востоковед и эксперт по нефтегазовому рынку.

"Ошибка - это, на мой взгляд, некое отклонение от привычного курса. А когда весь курс ошибочен, то отдельные поступки вроде обещаний подавить народное движение в Беларуси - это уже не ошибочный шаг, а абсолютная верность выбранному направлению движения.

Для меня самым четким изложением путинской внешней политики стало его выступление на 70-й Генассамблее ООН в 2015 году. Поищите, почитайте. Ключевой тезис - поддержка "суверенных" режимов в их сопротивлении "навязываемой извне" демократии. Обещание стоять за режимы, против народа. Иными словами - чтобы было как в России.

На той же ассамблее, кстати, выступал и Обама. С полностью противоположным стретегическим тезисом - поддержка воли народов, противостоящих дерьму во власти.

Это не ошибка Путина и не отклонение от выбранного им курса".