"Этой зимой на одном из собраний неравнодушных граждан, возмущенных изменением Конституции ради тогда еще не объявленного, но уже очевидного продления полномочий Путина, я познакомился с Егором Жуковым. И должен сказать, что он очень приятный молодой человек: умный и яркий, но вместе с тем достаточно скромный и не наглый. В общем от всей души желаю ему поскорее поправиться и выражаю всяческое сочувствие! Ну, а политически, увы, нападение на него вполне укладывается в общую картину: многолетнее правление одного и того же диктатора, как правило, можно разделить на разные эпохи", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Так, "Путинизм v 1.0" (2000-2011) претендовал на то, чтобы выглядеть как "демократия", пусть и "суверенная", с нападением на Грузию, делом ЮКОСа, "мюнхенской речью" и проч., но все-таки демократия, а во время фиктивного президентства Медведева даже с "модернизацией" и "перезагрузкой".

"Путинизм v2.0" (2012-н.в.) был, конечно, уже нескрываемым авторитаризмом, но еще с элементами демократии. Например, выборы хоть и нагло фальфицировались, но все же при некоторых раскладах где-то на них мог победить не тот, кого назначила власть. И оппозиционные митинги могли проходить - пусть и с дикими количеством усложнений, а, например, одиночные пикеты - и вовсе запросто. И вообще оппозиционная деятельность считалась более или менее легальной - можно было вполне открыто говорить, что ты не любишь Путина, хочешь, чтобы вместо него страну возглавил кто-то еще, и готов делать для этого какие-то действия. И НКО какие-то продолжали работать, несмотря на давление - вплоть даже до "ОВД-инфо", ФБК и так далее. И независимые СМИ еще существовали. И проч.

Однако с изменением Конституции и "обнулением" сроков мы постепенно переходим к "Путинизму v3.0", который по замыслу его устроителей должен будет уже полностью соответствовать Узбекистану, Туркменистану и прочим "байствам" с вечной несменяемой властью. И там ничего такого быть уже не может. Невозможно себе представить человека, стоящего на туркменской улице с плакатом "Я против Туркменбаши". Или победу оппозиционного кандидата на выборах в горсовет Ашхабада.

Думаю, переходный период запланирован на период до 2024 года. Но за это время они намереваются всё зачистить. Чтобы очередную нарисованную "победу" Путина на "выборах"-2024 уже ничего не омрачало - все равно внешний мир ее, скорее всего, не признает, так зачем церемониться.

Отравление Навального, избиение (вкупе с одновременным исключением из университета, т.е. явным предупреждением "давай вали из страны") Жукова, превращение выборов любого уровня в многодневное "голосование на пеньках" - все это первые признаки новой эпохи. И не знаю, кому как, но она мне совсем уж не нравится. Категорически не готов я в такой стране жить и готов сделать, что угодно, чтобы избежать такого будущего. Что делать - пока не понимаю, но что-то надо. Времени осталось не так уж много".