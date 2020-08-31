"Невероятное количество людей протестуют в Беларуси. Чего не хватает Лукашенко - так это Кремля. Его дворец стоит на открытой местности, приходится свозить туда какие-то разборные бронестены, в панике тащить БМП и ОМОНовцев", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"У Путина проще: утро красит нежным светом стены древнего Кремля, на которые, при желании, можно и пулеметы поставить. Правда, смысл от этого не изменится.

Два диктатора легли на пути народа и, как Анна Каренина паровоз, пытаются остановить развитие своих стран. Украсть у них не только деньги, но и главное, самое ценное - время. Время, которое люди живут в бедности и бесправии.

Один против всех, все против одного - вот, как обстоит дело. И приходится терять время на выковыривание из трона сначала одного, а потом другого диктатора.

Скорей бы.

Слава Украине, жыве Беларусь - а что Россия?"